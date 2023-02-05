Окупанти завдали масованого удару по Донеччині. Фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n179604-okupanty-zavdaly-masovanogo-udaru-po-donechchyni-chetvero-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Донецька область продовжує потерпати від російських обстрілів.

Вночі, 5 лютого, ворог завдав два ракетних удари по Дружківці. Поранення дістали п’ятеро осіб, пошкоджено чотири багатоповерхівки та дитячий садок. Під обстрілами опинилися й Вугледар та околиці громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Російські солдати були й по Кураховому. Прямим влучанням пошкоджено крамницю, також постраждали два багатоквартирні будинки та споруда підприємства. Також зафіксовані обстріли Соловйового Очеретинської громади та Авдіївки: пошкоджені два будинки у Соловйовому та околиці Авдіївського коксохімічного заводу.

Щонайменше сім будинків та будівля підприємства були пошкоджені у місті Часів Яр. А в Соледарській громаді росіяни пошкодили три будинки у Роздолівці та ще три у Васюківці.

На Лисичанському напрямку внаслідок обстрілів загинув цивільний у Ямполі Лиманської громади. У Званівській громаді пошкоджено два будинки у Переїзному.

Всього за добу ворог вбив чотирьох жителів Донеччини, поранили ще 11.

Нагадаємо, вранці 5 лютого російські військові атакували Харків двома ракетами С-300, які впали у Київському районі міста. Одна з ракет потрапила у житлову забудову, щонайменше троє осіб постраждали.