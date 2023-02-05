Головні дороги до Бахмута. Фото: Telegram-канал «Оперативний ЗСУ»

https://racurs.ua/ua/n179607-bahmut-staie-vse-bilsh-izolovanym-vid-ukrayinskyh-syl-brytanska-rozvidka.html

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Місто Бахмут у Донецькій області зараз чи не найважча ділянка фронту.

Загарбники намагаються оточити місто та взяти під вогневий контроль головні дороги. Упродовж останнього тижня рф продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити населений пункт. Ймовірно, окупанти прострілюють дороги до міста. Про це 5 лютого Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Зазначається, що після наступу росіян під загрозою обстрілів опинилися дві основні дороги до міста М03 та H32, які важливі для українських Сил оборони.

Британська розвідка інформує, що за попередньою інформацією, найманці російської військової кампанії «Вагнер» змогли встановити контроль над трасою, яка сполучає Бахмут та Сіверськ. Однак існують альтернативні дороги, якими українські військові можуть користуватися.

У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим, — кажуть британці.

Нагадаємо, Bloomberg писало, що посадовці Європи та Сполучених Штатів Америки рекомендували українському командуванню відвести війська від Бахмута Донецької області, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу.