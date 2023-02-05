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Ракурс
Україна може отримати від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони

Що Ізраїль пообіцяв передати Україні, розповіли в Міноборони

5 лют 2023, 19:50
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Ізраїльська сторона пообіцяла передати Україні технології розумного оповіщення про ракети і дрони.





Це сьогодні, 5 лютого, під час прес-конференції підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє агентство «Укрінформ».

Міністр зауважив, що не може відповісти на питання щодо термінів отримання відповідних технологій, зауваживши лише:

Це правда. Вони (Ізраїль — ред.) нам це обіцяли.

У середині січня посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив, що ізраїльська сторона передасть Україні технології, пов’язані з оповіщенням щодо ракет і дронів.

Нагадаємо, нещодавно під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху висловив готовність надіслати до Києва «військові штучки».

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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