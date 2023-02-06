ПДВ і мита на ввезення безпілотників, тепловізорів і рацій скасувала Рада

https://racurs.ua/ua/n179646-pdv-i-myta-na-vvezennya-bezpilotnykiv-teplovizoriv-i-raciy-skasuvala-rada.html

Ракурс

Закон про спрощення ввезення БПЛА, необхідних армії, ухвалила 6 лютого Верховна Рада.

На період дії воєнного стану в Україні звільняються від оподаткування ввізним митом та ПДВ операції з ввезення на митну територію України БПЛА, оптичних та коліматорних прицілів, прицілів нічного бачення, тепловізійних біноклів, монокулярів та приладів нічого бачення.

Йдеться про спрощену процедуру імпорту БПЛА і зняття ПДВ.

Заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що закон в цілому віддали голоси 326 нардепів.

Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями.

Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, (наразі до 1 квітня 2024 року) звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту (у тому числі переміщення (пересилання) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях) безпілотні літальні апарати, оптичні приціли, коліматорні приціли (коліматори), приціли нічного бачення та тепловізори, тепловізійні біноклі та монокуляри, прилади нічого бачення (біноклі та монокуляри), засоби супутникового зв’язку, — йдеться у тексті ухваленого сьогодні закону.

У 2023 році Міністерство оборони України збільшить закупівлі БпЛА для Збройних сил України. Зокрема, з огляду на потреби і запити української армії, цього року на цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.