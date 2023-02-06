УГКЦ оголосила дату переходу на новий календар

https://racurs.ua/ua/n179647-ugkc-ogolosyla-datu-perehodu-na-novyy-kalendar.html

Ракурс

Історичне рішення ухвалила Українська греко-католицька церква (УГКЦ) — про перехід на новий календар.

З 1 вересня 2023 року ця українська церква перейде на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.

Про це заявивглава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) в прямому ефірі «Живого телебачення» 6 лютого. Він повідомив про рішення архиєрейського синоду УГКЦ.

Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації: УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії, — сказав Шевчук.

Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишиться можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого.

Так вирішили на архиєрейському синоді УГКЦ в Україні, який відбувя 1−2 лютого у Брюховичах під Львовом.

Нагдаємо, У жовтні 2022 року Синод помісної Православної церкви України вперше офіційно дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання.