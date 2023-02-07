Танк Leopard-1, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n179684-uryad-nimechchyny-shvalyv-postachannya-ukrayini-178-tankiv-leopard-1-zmi.html

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Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що це рішення дозволяє експорт танків Leopard-1 від груп Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

За інформацією видання, перші танки надійдуть до України влітку, проте більша їх частина — не раніше наступного року.

Згодом інформацію про передачу танків Україні також підтвердив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє видання Tagesspiegel.

За його словами, Україна отримає понад 100 Leopard 1A5 — принаймні три батальйони будуть оснащені танками до першого-другого кварталу 2024 року:

до літа буде поставлено від 20 до 25 танків;

до кінця року — до 80, з метою досягти понад 100 протягом першого або другого кварталу 2024 року.

Минулого тижня уряд Німеччини вже дав принципову згоду на експорт танків.

Leopard 1 — перший бойовий танк, побудований для Бундесверу після Другої світової війни. З 1965 до середини 1980-х років було випущено 4,7 тис. одиниць. Бундесвер зняв з озброєння останні танки Leopard 1 20 років тому.

Джерело: Spiegel, Tagesspiegel