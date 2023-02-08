Президент США Джо Байден під час виступу із традиційним щорічним зверненням «Про стан держави» (State of the Union) у Конгресі перед членами Сенату і Палати представників назвав війну росії проти України найбільшим тестом для світу, і запевнив, що Штати підтримуватимуть українців стільки, скільки знадобиться.

Я говорив у цій палаті про брутальну війну володимира путіна проти України. Це було випробуванням для Америки, для всього світу. Чи ми відстоюватимемо найбільш основні принципи? Чи ми відстоюватимемо суверенітет, чи ми відстоюватимемо право людей жити вільними від тиранії? Чи ми відстоюватимемо захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо! І так, ми це зробили! Ми це зробили! — вказав Байден.