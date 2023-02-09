Нові танки для України - німецький концерн домовляється з Києвом про продаж Panther KF51

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Німецький концерн Rheinmetall веде перемовини з Києвом про можливе постачання сучасного бойового танка KF51 Panther, який вперше представили в червні 2022 року.

Гендиректор Армін Паппергер в інтерв’ю Handelsblatt заявив, що Україна зацікавлена в новій розробці, як і виробник. Поки Rheinmetall має тільки демонстраційну модель Panther, тому Україна може отримати машину не раніше як «за 15—18 місяців».

Паппергер також розповів, що Київ цікавлять нові БМП Lynx, а Rheinmetall готовий після війни побудувати в Україні танковий завод, якщо уряд Німеччини дасть зелене світло.

KF51 Panther, назва якого нагадує про танк часів Другої світової війни, задуманий як довгостроковий наступник танка Leopard 2, який стоїть на озброєнні країн ЄС. Він важить 65 тонн (легший за Leopard 2), має модифікований дизельний двигун, гібридну силову установку (має спростити серійне виробництво), покращену 130-мм гармату, 12,7-мм кулемет, а також пускові установки для баражуючих боєприпасів HERO 120 (дрон-камікадзе).

Поки у Rheinmetall усіх характеристик танка не розкривають, але зазначають, що екіпаж буде краще захищений, ніж у Leopard 2. Стверджується, що KF51 пристосований до захисту від безпілотників-камікадзе та протитанкової зброї.

Концерн представив основний бойовий танк Panther на виставці в Парижі минулого літа. Машину презентували як «найпотужніший основний бойовий танк у світі».