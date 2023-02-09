Українські надзвичайники почали рятувальну місію у Туреччині

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Загін українських надзвичайників розпочав пошуково-рятувальні роботи на місцях завалів після землетрусу у Туреччині. Рятувальникам доручили ділянку у турецькій провінції Хатай, яка межує із Сирією. Прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій показала фото роботи наших фахівців.

Речник ДСНС розповів, що головна місія — пошук і порятунок людей.

Наша першочергова задача — пошуково-рятувальні роботи. Знайти живих людей! Вже потім координаційний центр визначатиме подальші дії. Нам визначили сектор, де ми шукаємо людей і надаємо допомогу. Поки ми нікого не знайшли, але працюємо над цим. Роботи тривають цілодобово, — сказав представник ДСНС.

Перша група рятувальників вже прибула в місто Антакья, де розгорнула наметовий табір та організувала роботу. Працюють фахівці ДСНС позмінно — кожні шість годин. Все необхідне обладнання для роботи з конструкціями, завалами, порятунку та вивільнення людей є.

Нагадаємо, українські рятувальники минулої ночі розгорнули наметове містечко в районі Доанкой міста Антакья провінції Хатай. У зведеному загоні ДСНС є представники Києва, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

6 лютого в Туреччині стався сильний землетрус магнітудою 7,9. Він був відчутний на Кіпрі, у Лівані та Сирії. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків. Станом на ранок 9 лютого у Туреччині повідомили про 12 тис. 873 підтверджені жертви землетрусу, у Сирії — 2 тис. 902.