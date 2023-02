Зеленський заїхав до Дуди після тріумфу у Європі

Володимир Зеленський по дорозі в Україну заїхав до Польщі на зустріч із президентом Анджеєм Дудою.

Фото та відео зустрічі на прикордонні — у місті Жешув, що на півдні Польщі, — опублікувала Канцелярія президента РП.

Good to see you @ZelenskyyUa

