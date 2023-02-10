Зеленський заїхав до Дуди після тріумфу у Європі

https://racurs.ua/ua/n179782-zelenskyy-zayihav-do-dudy-pislya-triumfu-u-ievropi-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський по дорозі в Україну заїхав до Польщі на зустріч із президентом Анджеєм Дудою.

Фото та відео зустрічі на прикордонні — у місті Жешув, що на півдні Польщі, — опублікувала Канцелярія президента РП.

Зеленський та Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО, ситуацію на фронті, а також надання Україні озброєння.

Зустріч тривала понад дві години — говорили про формування порядку денного напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, а також про поточну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, Зеленський 8−9 лютого перебував з візитом у Європі — у Великій Британії, Франції та штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.