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Ракурс
Зеленський заїхав до Дуди після тріумфу у Європі

Зеленський заїхав до Дуди після тріумфу у Європі (ВІДЕО)

10 лют 2023, 09:37
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Володимир Зеленський по дорозі в Україну заїхав до Польщі на зустріч із президентом Анджеєм Дудою.





Фото та відео зустрічі на прикордонні — у місті Жешув, що на півдні Польщі, — опублікувала Канцелярія президента РП.

Зеленський та Дуда обговорили порядок денний майбутнього саміту НАТО, ситуацію на фронті, а також надання Україні озброєння.

Зеленський та Дуда у Жешуві

Зустріч тривала понад дві години — говорили про формування порядку денного напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, а також про поточну ситуацію на фронті та безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, Зеленський 8−9 лютого перебував з візитом у Європі — у Великій Британії, Франції та штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Джерело: Ракурс


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