Офіс генпрокурора повідомляє про обшуки на митницях 7 областей України

https://racurs.ua/ua/n179783-sbu-i-dbr-pochaly-specoperaciu-na-mytnyci-foto.html

Ракурс

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці.

Силові відомства влаштували обшуки у центральному апараті Держмитслужби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

ДБР стверджує, що, за попередніми оцінками, оборудки на митниці щомісяця вимивають з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн, або третину від того, що мала б збирати установа протягом місяця.

В СБУ розповіли, що відомо про близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.