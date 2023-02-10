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Ракурс
Офіс генпрокурора повідомляє про обшуки на митницях 7 областей України

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці (ФОТО)

10 лют 2023, 09:56
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СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці.





Силові відомства влаштували обшуки у центральному апараті Держмитслужби та Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці

ДБР стверджує, що, за попередніми оцінками, оборудки на митниці щомісяця вимивають з державного бюджету орієнтовно до 10 млрд грн, або третину від того, що мала б збирати установа протягом місяця.

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці

В СБУ розповіли, що відомо про близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці

Їхня діяльність заблокована. Правоохоронці працюють на окремих ділянках держкордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем, — йдеться у повідомленні спецслужби.

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці

СБУ і ДБР почали спецоперацію на митниці

Джерело: Ракурс


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