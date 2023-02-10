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Ракурс
Учасники саміту ЄС не домовилися про спільні закупівлі боєприпасів для України

Учасники саміту ЄС не домовилися про спільні закупівлі боєприпасів для України

10 лют 2023, 14:29
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Країни Європейського союзу не змогли погодити пропозицію щодо спільних закупівель боєприпасів для України.





Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції за підсумками саміту ЄС.

Ми вчора пізньої ночі обговорювали постачання боєприпасів, які дуже потрібні зараз Україні. На нашу пропозицію не було позитивної реакції з боку деяких країн, — сказав він, не уточнивши, про які саме країни йдеться.

На думку Моравецького, спільні закупівлі, спільні замовлення були б на користь усіх країн ЄС, НАТО, а також України.

Але як і дискусія про танки здавалася на початку зовсім неможливою, як дискусія про «Петріоти» відсувалася, то я думаю, що і до теми боєприпасів ми скоро повернемося на наступному саміті ЄС, — висловив сподівання польський прем'єр.

Подібна ідея обговорювалася з минулої осені. Ще в листопаді голова Європарламенту Жозеп Боррель наполягав на створенні механізму спільних закупівель зброї та боєприпасів, подібного до того, що використовувався для закупівлі вакцин під час пандемії ковіду.

Тим часом у Євросоюзі готують 10-й пакет санкцій проти рф. Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі 9 лютого закликав розширити їх.

Україна наполягає на тому, що під нові обмеження мають потрапити:

  • атомна галузь країни-агресорки;

  • уся ракетна та дронова індустрія;

  • відповідна частина IT-сектора.

росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені. російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози, — сказав після саміту Зеленський.

Своєю чергою голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що ЄС вважає законним використання заморожених російських активів для відбудови України.

Учасники саміту ЄС також дійшли згоди у питаннях:

  • необхідності посилення санкційного тиску на агресора;

  • потреби у наданні Україні максимальної військової підтримки, адже найближчі тижні війни будуть вирішальними.

Новий пакет має бути ухвалений до 24 лютого — річниці повномасштабного російського вторгнення. Президент Литви Гітанас Науседа зауважив, що такий крок є «політично важливим».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після саміту ЄС опублікував сім найцікавіших цитат, які почув під час перемовин із європейськими лідерами в кулуарах зустрічі. Він запевняє, що Україна обов’язково доб'ється поставок всієї необхідної зброї та розв’яже технічні питання.

Джерело: Ракурс


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