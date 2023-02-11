росія не має ресурсів для широкомасштабного наступу в лютому. Фото:

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Широкомасштабний наступ росії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого може не відбутися.

Причина — у країни-агресора не має ресурсів для проведення такої військової операції. Однак найближчими тижнями росія може активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз агресор «намагається знайти слабкі місця» в українській обороні. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив у коментарі виданню Kyiv Post.

Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій, — зазначив він.

За словами Черняка, командування рф поставило собі на меті досягти хоча б якогось тактичного успіху на сході України.

Крім того, у ГУР додали, що росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. Загарбники вже використали понад 80% запасу високоточних ракет. Ворог намагається відновити їх виробництво, але поки їм цього не вдається.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни 9 лютого заявляли, що російська армія розпочала новий масштабний наступ у Луганській області, втім ЗСУ не дають ворогу досягти значних успіхів. Експерти вважають, що свого апогею наступ досягне, коли сили противника введуть в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії, але на цьому боєздатність окупантів може вичерпатися.

Джерело: Kyiv Post