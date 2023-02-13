Були і справжні вдови, і масовка, але шуби забрали у всіх - Учасниці відео розповіли про зйомку скандального ролика

https://racurs.ua/ua/n179900-buly-i-spravjni-vdovy-i-masovka-ale-shuby-zabraly-u-vsih-uchasnyci-video-rozpovily-pro-zyomku.html

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Декілька учасниць ролика, в якому нібито вдовам загиблих на фронті донбасців подарували шуби, розповіли, як проходили знімання. За словами жінок, які побажали залишитися анонімними, знімалися на відео не лише вдови, а й найнята масовка — деякі з жінок у ролику лише відіграють роль вдів на камеру.

Проте шуби у результаті забрали у всіх. Українські ЗМІ тим часом тиражують версію, що шуби були вкрадені з магазину в Херсоні.

Декілька учасниць ролика, в якому нібито вдовам загиблих на фронті донбасців подарували шуби, розповіли, як відбувалися знімання. За словами жінок, які побажали залишитися анонімними, знімалися на відео не лише вдови, а й найнята масовка — деякі з жінок лише відіграють роль вдів на камеру. Проте шуби у результаті забрали у всіх. Українські ЗМІ тим часом тиражують версію, що шуби вкрали з магазину в Херсоні.

Відео з жінками, які тримають у руках шуби, було опубліковано у соцмережах, а потім у ЗМІ 8 лютого.

Сьогодні отримали таку допомогу. Дуже вдячні вам. Сьогодні тут зібралися сім’ї загиблих військовослужбовців. Дякую від щирого серця… Не кожен, напевно, думав, що така можливість буде", — сказала одна з жінок. Після цього оператор каже, що це допомога від «російського активу нашої столиці». От у такі моменти відчуваємо, що ми одна сім’я, — каже голос за кадром.

Одна з жінок із відео розповіла The Insider, що вона не вдова, її попросили просто знятися та пообіцяли натомість дати шубу. Керували всім процесом соратник Ігоря Стрєлкова Євген Скрипник, дружина Стрєлкова Мирослава Регінська, а також якась Ольга Васильєва. Скрипника називають основним організатором. Він також відомий як автор акції з роздачею вдовам по 10 тис. рублів, заради яких жінкам доводиться зніматись у своєрідному фотозвіті.

Вони <волонтери з організації Скрипника> часто збирають гроші звичайних громадян і передають як би вдовам і матерям бійцям і таке інше, але насправді вони далеко не всі передають за призначенням. Знаю, що бійцям передавали амуніцію, а потім забрали назад, але потім казали, що це зовсім не бійці були, а як актори. Мені соромно це говорити, але я в цьому випадку також була залучена, адже я не вдова мене просто попросили знятися, а за це шубу дадуть. Але коли і шубу відібрали, і ролик в інтернет виклали, я була шокована. Мені то ще таке, але там же були справжні вдови я двох особисто знаю, чоловіки загинули на війні, ви даруєте шуби, а після відео забираєте, ну не по-людськи так? Мене Бог покарав за мою провину, ви розумієте, як я дивлюся чоловікові в очі, — розповіла одна з учасниць зйомок.

Ще одна жінка розповіла, що їй дзвонили з якогось салону, який дав шуби, і перепрошували за інцидент, оскільки «не розуміли, що Мирослава може так вчинити».

Українські ЗМІ тиражують версію, що шуби вкрали з магазину в Херсоні.

12 лютого в українських ЗМІ та Telegram-каналах з’явилися публікації про те, що «подаровані» на відео шуби було вкрадено із салону в Херсоні. Всі матеріали посилаються на публікацію дівчини у Facebook. Однак такої посту у соцмережі більше немає.

Також на скріншоті, який публікують ЗМІ, видно, що відстань між текстом та зображенням не відповідає формату Facebook. Тому неможливо сказати — чи не фейк ця заява, чи скріншот публікації «прифотошопили» до зображення постфактум.