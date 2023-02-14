Олексій Резніков подав на погодження кандидатури трьох нових заступників міністра оборони. Фото: ВВС

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Кадрові зміни в Міністерстві оборони анонсував голова оборонного відомства Олексій Резніков.

Міністр подав на погодження президенту Володимиру Зеленському кандидатури трьох нових заступників. Однак його два колишні «зами» залишаться працювати радниками в Міноборони. Про це Резніков 14 лютого повідомив у Facebook.

На посаду першого заступника глава МОУ запропонував кандидатуру Героя України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Волонтера Віталія Дейнегу запропоновано призначити на посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. А крісло заступника з питань європейської інтеграції може зайняти медійник Андрій Шевченко.

Резніков також повідомив, що перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук залишаються у його команді й будуть залучені до роботи як радники міністра.

За кілька днів Резніков також пообіцяв представити чергові зміни для посилення команди Міністерства.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що 621 посадовця Міністерства оборони та Збройних сил України притягнули до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за результатами внутрішніх аудитів у 2022 році.