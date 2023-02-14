The New York Times опублікувало момент влучання російської протитанкової ракети в авто команди волонтерів у Бахмуті

https://racurs.ua/ua/n179929-the-new-york-times-opublikuvalo-moment-vluchannya-rosiyskoyi-protytankovoyi-rakety-v-avto-komandy.html

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Російські виродки могли цілеспрямовано вдарити ракетами по команді волонтерів у Бахмуті другого лютого, внаслідок чого загинув американець Піт Рід.

Видання The New York Times оприлюднило відеозапис з моментом влучання російської протитанкової ракети в авто команди волонтерів у Бахмуті.

Це сталося 2 лютого. Тоді загинув голова групи Global Response Medicine, американець Піт Рід. П’ятеро волонтерів дістали поранення, cеред них були норвежці Сандер Сьорсвен Трельвік і Саймон Джонсен.

Покадровий аналіз показав, що росіяни вдарили протитанковою керованою ракетою «Корнет» з лазерним наведенням. З такої зброї зазвичай стріляють, тільки якщо бачать та обирають ціль.

У матеріалі NYT йдеться, що невідомо, чи знали росіяни, що група складалася з гуманітарних працівників, однак колона мала маркування, яке сигналізувало про тип транспортних засобів.

Американський волонтер Піт Рід до останнього надавав допомогу мирним жителям.

Піт евакуював цивільних і допомагав пораненим, коли його автомобіль швидкої обстріляли. Він помер, роблячи те, що вмів найкраще, заради чого жив і що любив. І, очевидно, закривши собою члена команди, — розповіла дружина загиблого волонтера.

Піт Рід — ветеран морської піхоти США. Свою гуманітарну кар'єру він почав, працюючи після шторму Сенді, який вирував у його рідному штаті Нью-Джерсі. Також він очолював медичні бригади під час битви за Мосул в Іраку, надавши допомогу понад 10 тис. пацієнтів.