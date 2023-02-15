США готують пакет фіндопомоги Україні на 10 млрд доларів – Sky News

https://racurs.ua/ua/n179948-ssha-gotuut-paket-findopomogy-ukrayini-na-10-mlrd-dolariv-sky-news.html

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Сполучені Штати Америки готують новий пакет економічної допомоги на суму 10 млрд дол. для підтримки українського уряду.

Про це повідомило медіа Sky News з посиланням на американських чиновників.

Представники США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена готує кілька заяв, спрямованих на те, щоб продемонструвати непохитну підтримку Києву з боку Вашингтона у зв’язку з роковинами війни наступного тижня.

Йдеться про нові санкції проти країни-агресора росії та потенційний пакет допомоги у розмірі 10 млрд дол., спрямований на продовження функціонування українського уряду. Зокрема, американські посадовці вказали, що сума у 10 млрд дол. буде прямою бюджетною допомогою Кабінету міністрів України.

Офіційні особи також підтвердили, що найближчими днями також очікується оголошення ще одного великого пакета військової допомоги для України. Раніше про це писало видання Financial Times.