Літаки F-16, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n179970-ukrayini-dlya-peremogy-potribni-zahidni-litaky-radyanski-ne-vyrishat-problemy-ignat.html

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Партнери надають України комплектуючі для наявних радянських літаків, таких як Су-27 і МіГ-29, що допомагає тримати їх в строю, проте для перемоги потрібні західні літаки.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє «Радіо Свобода».

Ці ремкомплекти, які нам надають, — літаки, з яких знімаються двигуни, інше. Таким чином, ми можемо тримати в строю ті літаки, які у нас є. Тому що ми не можемо у росії купувати комплектуючі, — зазначив він.

Тож, наголошує Ігнат, радянські літаки не вирішать проблеми переваги в повітрі. За його словами, єдине, що може допомогти перемогти ворога — це західні літаки.

Нам потрібні західні літаки, і крапка, — наголосив речник Повітряних сил.

Він зазначив, що було б дуже добре, якби Україна отримала західні літаки за три-чотири місяці.

Це дуже навіть швидко, розуміючи, скільки треба часу на навчання пілотів, інженерно-авіаційного складу. Крім того, Україна вже активно готує інфраструктуру аеродромів — це дуже важливо складова також, — наголосив Ігнат.

Джерело: «Радіо Свобода»