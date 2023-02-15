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“Дiя.ТV” тепер показуватиме CNN International (ВІДЕО) “Дiя.ТV” тепер показуватиме CNN International — застосунок “Дія” Застосунок “Дія” віднині транслюватиме американський телеканал CNN Internationa

«Дiя.ТV» тепер транслюватиме CNN International (ВІДЕО)

15 лют 2023, 14:15
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Український застосунок «Дія» віднині транслюватиме американський телеканал CNN International. Про це 15 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





CNN International тепер можна дивитися просто в Дії. Давно мріяли додати до Дiя. ТV сам цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 млрд людей, — вказав Федоров.

З його слів, українцям більше не доведеться користуватися послугами стрімінгових сервісів, платформ, сайтів.

Просто відкриваєте застосунок, робите кілька кліків і дізнаєтеся останні світові новини. Круто, що у Дії з’являються англомовні продукти. Далі — більше. Готові до співпраці з іншими іноземними каналами, — написав Федоров.

Цей проект Міністерству цифрової трансформації України вдалося реалізувати завдяки домовленостям між MEGOGO та компанією Warner Brothers Discovery.

Джерело: Ракурс


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