“Дiя.ТV” тепер показуватиме CNN International (ВІДЕО) “Дiя.ТV” тепер показуватиме CNN International — застосунок “Дія” Застосунок “Дія” віднині транслюватиме американський телеканал CNN Internationa

https://racurs.ua/ua/n179964-diya-tv-teper-transluvatyme-cnn-international-video.html

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Український застосунок «Дія» віднині транслюватиме американський телеканал CNN International. Про це 15 лютого повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

CNN International тепер можна дивитися просто в Дії. Давно мріяли додати до Дiя. ТV сам цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 млрд людей, — вказав Федоров.

З його слів, українцям більше не доведеться користуватися послугами стрімінгових сервісів, платформ, сайтів.

Просто відкриваєте застосунок, робите кілька кліків і дізнаєтеся останні світові новини. Круто, що у Дії з’являються англомовні продукти. Далі — більше. Готові до співпраці з іншими іноземними каналами, — написав Федоров.

Цей проект Міністерству цифрової трансформації України вдалося реалізувати завдяки домовленостям між MEGOGO та компанією Warner Brothers Discovery.