Головний дипломат Китаю обговорив з Макроном війну рф в Україні

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Головний дипломат Китаю Ван І зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Китай підтримує «політичні способи» вирішення «конфлікту» в Україні, цитує CNN заяву Ван І після переговорів у Парижі.

Ван І підкреслив, що в цьому питанні Китай наполягає на об'єктивності та завжди намагається сприяти миру та проводити переговори, — йдеться у заяві китайського посольства у Франції.

Також там традиційно зазначили, що Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою задля пошуку політичних засобів досягнення припинення вогню та завершення бойових дій якомога швидше.

У Єлисейському палаці за підсумками зустрічі політиків заявили, що у країн є «спільна ціль» — встановлення миру в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен розглядає можливість зустрічі з главою МЗС КНР на конференції з безпеки в Мюнхені, яка відбудеться з 17 по 19 лютого. Про це з посиланням на джерела, які побажали залишитись анонімними, повідомляє агентство Bloomberg.

Зустріч відбудеться за умови згоди обох сторін, уточнили співрозмовники.

Утім, згодом в Держдепі спростували інформацію про ймовірну зустріч Ван І та Блінкена у Мюнхені.

Нагадаємо, Китай довгий час заявляє про свою «нейтральну» позицію щодо війни росії проти України, яку Пекін називає «українською кризою».

У КНР неодноразово повторювали кліше російської пропаганди про те, що рф на війну «спровокували» НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу, однак одночасно заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів.

Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони «за мир у всьому світі».