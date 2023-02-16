У Держдумі запропонували стерти обличчя актриси Брильської у фільмі «Іронія долі»

https://racurs.ua/ua/n179987-u-derjdumi-zaproponuvaly-sterty-oblychchya-aktrysy-brylskoyi-u-filmi-ironiya-doli.html

Ракурс

Польська актриса Барбара Брильська підтримала колегу з росії Лію Ахеджакову, коли її зняли з усіх ролей у театрі «Современник» за підтримку України, і порадила їй виїхати з росії.

Лія, так тримати! Батьківщина, така батьківщина, її негідна. Звичайно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати та боротися, як ми, — заявила Брильська.

Пропозиція обурила заступника голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольгу Занько.

Наша країна дала їй славу і честь, але ми можемо запросто викреслити цю актрису з «Іронії долі», — пригрозила депутат.

Як ілюстрацію того, як можна стерти обличчя польської актриси, депутат опублікував фрагмент фільму, в якому за допомогою діпфейку актрису замінює Валентина Тализіна, яка озвучила Брильську.

Коментуючи ситуацію з Ахеджаковою, Брильська сказала, що росіяни змушені жити в бідності:

Прості люди в росії страждають від людей, які не можуть поділити владу, яка тремтить за їхні гроші. Росіяни повинні зрозуміти, що неможливо жити в цьому пеклі, в якому вони живуть.

Актриса розповіла, що в росії добре живуть лише в Москві та Петербурзі, в інших регіонах ситуація «катастрофічна»:

Подивіться, як живуть інші люди… Омськ, Новосибірськ… Ми туди летимо, а я боюся вийти з літака. Всюди бідність, там неможливо жити.

Відео з діпфейком сподобалося в Московії не всім. Користувачі мережі активно обговорюють ідею росіянки і жартують про безглузду спробу «стерти» актрису за правду про рф. Утім, в мережі пишуть і про вимогу назавжди заборонити польській актрисі в’їзд до росії.