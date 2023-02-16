"Панцирь" встановили поблизу гірськолижної траси путіна

https://racurs.ua/ua/n179991-pancyr-prykryvaie-girskolyjnu-trasu-putina-video.html

Ракурс

У росії встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» поблизу гірськолижного комплексу на якому періодично відпочиває бункерний дід володимир путін.

Відео з комплексом протиповітряної оборони від очевидця опублікували у соціальних мережах.

Комплекс ППО «Панцирь-С1» призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу. За свідченням очевидця, цей зенітний комплекс розгорнутий поблизу автомобільної дороги до готелю «Поляна 1389» гірсько-туристичного центру «Газпрому».

Цей курорт розташований за 40 км від Адлера Краснодарського краю рф. РосЗМІ часто писали про те, що путін періодично приїздить на цей курорт кататися на лижах.

Минулого місяця стало відомо, що російська ППО взяла під захист місця перебування лідера країни-агресора. До такого висновку дійшли у російському медіа, яке проаналізувало розташування установок ЗРГК «Панцир-С1» на будинках у центрі Москви та неподалік від підмосковного Рубльовського шосе, де мешкає російська еліта.