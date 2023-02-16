Випала з вікна та розбилася начальник фінуправління міноборони рф по західному військовому округу — РосЗМІ

https://racurs.ua/ua/n180011-vypala-z-vikna-ta-rozbylasya-nachalnyk-finupravlinnya-minoborony-rf-po-zahidnomu-viyskovomu.html

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У Петербурзі під вікнами багатоповерхівки знайшли мертвою начальницю управління фінансового забезпечення Міноборони рф по Західному округу Марину Янкіну.

Про це повідомили телеграм-канал «Mash на Мийці» та «Фонтанка».

За даними цих видань, тіло 58-річної Янкіної виявили вранці 15 лютого біля будинку, де вона мешкала. За однією з версій, чиновниця вчинила самогубство. Речі та документи Янкіної поліція знайшла на одному із загальних балконів, пише Mash.

За інформацією телеграм-каналу, перед смертю чиновниця зателефонувала зі своїм колишнім чоловіком і попросила його викликати поліцію. Як стверджує Mash, у Янкіної були проблеми зі здоров’ям.

У прес-службі Західного військового округу «Фонтанці» підтвердили, що Янкіна працювала в підрозділі, але від інших коментарів відмовилися. Раніше чиновниця працювала у Федеральній податковій службі та обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Петербурга.