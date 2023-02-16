Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що перемога України у повномасштабній війні сприятиме розпаду країни-агресора російської федерації.

Справа в тому, що вони (росіяни — ред.) дуже погано знають історію. Я можу з упевненістю сказати, що саме українці розвалили Радянський Союз. Мало хто розуміє, з чого все почалося, я можу нагадати. Коли 2 березня 1989 в СРСР вперше в історії у Воркуті відбулася перша стачка, в якій взяли участь 176 шахтарів, то я можу сказати, що 94 з них були українці. І коли їм почали погрожувати, на наступний день 58 українців спустилися в забій і не виходили до того часу, поки їхні всі вимоги не були виконані. Звідти почався процес, липневі страйки шахтарів, і через дуже короткий час луснув СРСР, який вважали монстром, якого не можна повалити. Те саме відбуватиметься в росії… Заходу треба до цього готуватися, — заявив Данілов в ефірі національного телемарафону.