Володимир Зеленський вірить у швидку деокупацію всіх територій України. Фото: ОПУ

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Президент Володимир Зеленський вірить у швидку перемогу України зі звільненням усіх окупованих територій.

Київ не піде на поступки під час деокупації територій, окупованих росією 2014 року. Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі міста України. А вигнати росіян з української землі можна й упродовж року. Про це глава держави заявив під час виступі на Мюнхенській безпековій конференції, передає «Європейська правда».

За словами Зеленського, реальною метою є якнайшвидше звільнення України, «щоби наступного року ми зустрілися у Мюнхені на першу повоєнну безпекову конференцію, за умови вільної України, вільної Європи, вільного світу». Наступна Мюнхенська безпекова конференція відбудеться у лютому 2024 року.

Президент наголосив, що зараз важливо швидко надавати Україні військову допомогу, бо путін «розраховує на уповільнення допомоги і розділення підтримки світу». Також затягування війни означає більші руйнування, передусім на Сході України.

Вони щоденно відомо б’ють по цивільних домах, щоби люди виходили. Ми розуміємо, що після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде — я зараз і про людей, і про інфраструктуру. Але якщо зможемо встигати з партнерами робити Україну потужнішою, то деокупуємо раніше, — зазначив український лідер.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони Олексій Резніков заявив, якби ЗСУ мали б можливість завдавати ударів на відстані 300 км, то російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Міністр запевняв, що командування має достатньо цілей на тимчасово окупованій території.