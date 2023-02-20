Доля Бахмута вирішиться у боях на північ від міста - бійці 46 бригади

https://racurs.ua/ua/n180141-dolya-bahmuta-vyrishytsya-u-boyah-na-pivnich-vid-mista-biyci-46-brygady.html

Ракурс

У районі Бахмута російські окупанти після захоплення Червоної Гори і Парасковіївки спрямували всі зусилля на рубіж Берхівка-Ягідне у напрямку водосховища.

Про це повідомляють військові 46 десантно-штурмової бригади у своєму ТГ-каналі.

Відразу після взяття Парасковіївки окупанти на плечах спробували увійти в Ягідне, що їм вдалося. При цьому в росіян не вийшло в Берхівці, що, судячи з радіообміну, стало для них несподіванкою. Одночасно з цим противник завдав допоміжного удару в напрямку Дубове-Василівка з метою убезпечити свій фланг, узяти під контроль дороги з Бахмута й обмежити маневр резервами.

Щоб скувати ЗСУ, були атаковані й позиції на сході та південному сході міста. Контратака і закріплення на рубежі канал Сіверський Донецьк — Донбас — Іванівське полегшило становище наших військ. При цьому противник тут нічого зробити поки що не може, тому що наші дії стали для них несподіванкою. На жаль, така конфігурація робить утримання Бахмута питанням часу і сил. Усі зусилля ворога зараз спрямовані на північ міста, де для них складається сприятлива обстановка, і на те, щоб домогтися успіхів у Бахмуті до річниці початку агресії проти нашої країни. Але треба розуміти, що сюрпризи для орків у вигляді контратаки на південному заході в районі траси Бахмут-Костянтинівка не закінчилися (це все, що можемо сказати), — написали у цьому підрозділі ЗСУ.

20 лютого росіяни знову намагалися атакувати в напрямку траси Бахмут-Костянтинівка — безрезультатно. Судячи з їхніх дій — скоріше розвідка боєм, ніж повноцінний наступ. Мета таких атак — створити напругу на ділянці, не дати можливість проведення маневру резервами і вогнем. Усі зусилля орків зараз будуть на півночі. Південь — допоміжний напрямок. Уся увага рубежу Берхівка-Ягідне. Якщо він протримається добу — вже буде успіхом, — вважають у 46 бригаді.

Що далі з обороною Бахмута

Оборона Бахмуту перемелює росіян та знижує їхній потенціал. Про це українське командування пояснювало американським колегам Остіну та Міллі. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що українські військові чітко розуміють: Бахмут — це фортеця, яка перемелює російський ресурс.

Найбільші щоденні втрати у росіян якраз на напрямках Бахмуту, Лиману, вся та частина. Вони використовують штурмову практику групами, а тіла залишають. І знову, і знову. Наші військові розуміють, що чим більше ми перемелюємо, тим менше у них можливостей іти в повноцінний наступ, — пояснив міністр.

За словами Резнікова, під час його спілкування з головою Пентагону Ллойдом Остіном та переговорів головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з головним генералом США Марком Міллі це питання порушується.

Британська розвідка 20 лютого зробила висновок, що росія може оголосити про «захоплення Бахмута» на річницю повномасштабно вторгнення, незалежно від реального стану справ у Бахмуті, щоб продемонструвати росіянам хоч якісь успіхи.

Наслідуючи цю логіку, військово-політичному керівництву рф можна дати рекомендацію вивести всі свої війська до кордонів 1991 року, відключити інтернет, а по телебаченню оголосити про успішне завершення «СВО» і виконання всіх поставлених цілей. Закрити залізну завісу і хай росіяни далі живуть в ізоляції з вигаданою «перемогою».