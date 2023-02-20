На Волині зійшов з рейок потяг Київ - Варшава

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Ракурс

У ніч на 20 лютого на Волині зійшов з рейок поїзд «Київ-Варшава».

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії уночі 19 лютого 2023 року у районі залізничного мосту через річку Турія, — йдеться в повідомлені.

НП без постраждалих.

Ковельська окружна прокуратура розпочала розслідування. Наразі з’ясовуються причини та обставини аварії.

Йдеться про порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, — повідомили у прокуратурі. В «Укрзалізниці» ситуацію поки не коментують, розповів «Суспільному» речник компанії Олександр Шевченко.