Антикремлівська коаліція нині включає 54 країни – Резніков

https://racurs.ua/ua/n180153-antykremlivska-koaliciya-nyni-vkluchaie-54-krayiny-reznikov.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Про це очільник оборонного відомства заявив в інтерв’ю телеканалу FreeДом.

По суті антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн. Стільки делегацій було під час зустрічі спочатку на полях «Рамштайну», а оскільки це відбувалося в Брюсселі, то окрім зустрічі в межах «Рамштайну» там ще була зустріч міністрів оборони країн НАТО — велика зустріч, куди Україну запросили як гостя на почесному місці. І ми продовжили нашу роботу. Якщо хтось думає, що є синдром втоми від України, від війни, то це не так. Наші партнери налаштовані дуже, дуже, наголошую, дуже рішуче. Налаштовані на нашу перемогу, — вказав Резніков.

З його слів, йдеться про абсолютно інші настрої, аніж рік тому, коли Україні давали три дні на падіння столиці, і «три тижні максимум на те, що впаде вся країна».

Сьогодні всі вірять у перемогу України, всі бажають цієї перемоги. Тепер усі розуміють, дуже чітко бачать, що цю російську так звану «другу армію світу» дуже реалістично стримати і перемогти. І ми це довели всьому світу, і тому весь світ надихається героїзмом наших захисників і захисниць, цивільних, усіх українців. І вони хочуть бути співавторами нашої з вами перемоги, — запевнив глава Міноборони.

Резніков наголосив, що в рамках «Рамштайну» не обговорювалися жодні політичні питання, зокрема й щодо перемовин із росією.

Обговорюється допомога Україні зброєю, запуски військово-промислового комплексу, щоб вони виготовляли снаряди, зброю, поповнювали свої склади, щоб поліпшити наші спроможності, і всі розуміють, що нам потрібно йти в контрнаступ, — підсумував міністр.

Він додав, що «мета рф — знищення України, відновлення радянської російської імперії, поглинання України, білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Польщі і відновлення Берлінської стіни».