Берлін оголосив терміни доставки ЗСУ Marder і боєприпасів для Gepard

https://racurs.ua/ua/n180157-berlin-ogolosyv-terminy-dostavky-zsu-marder-i-boieprypasiv-dlya-gepard.html

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Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів для зенітної самохідної артилерійської установки Gepard буде поставлена в Україну до липня.

Про це пише CNN з посиланням на заяву директора компанії Арміна Паппергера.

Паппергер вказав, що 20 гусеничних БМП Marder будуть готові для відправлення в Україну до кінця березня. З його слів, нині компанія Rheinmetall «подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх».

З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну, — зазначив Паппергер.

Нагадаємо, українські військовослужбовці, котрі нині проходять навчання на німецьких танках Leopard 2 порівнюють їх з «Мерседесом». Відповідаючи на запитання про різницю між західною та радянською системами танків, вони порівняли «Мерседес» з «Жигулями».