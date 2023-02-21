Війна в Україні “виходить з-під контролю”, заявили у Китаї

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Китай «глибоко стурбований» тим, що повномасштабна війна росії проти України «виходить з-під контролю».

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, виступаючи на відкритті безпекової конференції, пише CNN.

Китай глибоко стурбований постійною ескалацією конфлікту і можливістю виходу ситуації з-під контролю… Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масла у вогонь, звинувачувати Китай і роздмухувати риторику «сьогодні Україна, завтра — Тайвань, — цитує CNN заяву Цинь Гана на Лантінгському форумі, організованому МЗС Китаю в Пекіні.

Заява представника Китаю прозвучала на тлі візиту до москви високопоставленого дипломата Ван Ї та заяв американських посадовців про те, що Пекін розглядає варіант надання летальної військової допомоги росії.

20 лютого Ван Ї заявив, що Китай готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення припинення вогню і тривалого миру в Україні.

Водночас сьогодні Китай оприлюднив «Концептуальний документ ініціативи глобальної безпеки», в якому пропонуються основні концепції, принципи та механізми співпраці держав. У документі йдеться про повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, незалежно від їх розміру, сили, матеріального становища («Їхні внутрішні справи не терплять зовнішнього втручання, їхній суверенітет і гідність мають поважатися, а їхнє право самостійно обирати соціальні системи та шляхи розвитку повинно підтримуватися»). Також Китай виступає за дотримання цілей і принципів Статуту ООН та вирішення суперечок «шляхом діалогу».

Нагадаємо, Китай не засудив вторгнення рф в Україну і утримувався від того, щоб називати це «війною», натомість Пекін вживає російський наратив про «спеціальну військову операцію», відповідальність за яку несе НАТО і США.