НАТО відреагувало на демарш росії з ядерної угоди

https://racurs.ua/ua/n180171-nato-vidreaguvalo-na-demarsh-rosiyi-z-yadernoyi-ugody.html

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав росію переглянути своє рішення щодо призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

НАТО шкодує про рішення москви призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START), — заявив Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі за участю глави МЗС України Дмитра Кулеби та високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля.

Генсек Північноатлантичного альянсу нагадав, що впродовж останніх років рф порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями.

Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю рф переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості, — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін у посланні до Федеральних зборів заявив, що рф призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Підписаний у 2010 році на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може продовжуватись на п’ятирічний термін у разі доброї волі кожного з підписантів.