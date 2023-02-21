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Ракурс
На фото з українськими розвідниками помітили американський вертоліт "Чорний яструб"

На фото з українськими розвідниками помітили американський вертоліт «Чорний яструб»

21 лют 2023, 16:48
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У Головному управлінні розвідки (ГУР) оприлюднили фото гелікоптерів, які виконують бойові завдання.





На них аналітики помітили S-70i — експортну модифікацію американського гелікоптера UH-60 Black Hawk.

На фото з українськими розвідниками помітили американський вертоліт "Чорний яструб"

Офіційно партнери України, як допомагають їй зброєю і технікою, не повідомляли про їх передачу. Втім, відомо, що понад 30 таких гелікоптерів Польща замовила в США.

UH-60 Black Hawk («Чорний Яструб») — тактичний багатоцільовий гелікоптер, призначений для перевезення особового складу, військових вантажів, а також для евакуації поранених.

Джерело: Ракурс


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