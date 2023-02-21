На фото з українськими розвідниками помітили американський вертоліт "Чорний яструб"

https://racurs.ua/ua/n180177-na-foto-z-ukrayinskymy-rozvidnykamy-pomityly-amerykanskyy-vertolit-chornyy-yastrub.html

Ракурс

У Головному управлінні розвідки (ГУР) оприлюднили фото гелікоптерів, які виконують бойові завдання.

На них аналітики помітили S-70i — експортну модифікацію американського гелікоптера UH-60 Black Hawk.

Офіційно партнери України, як допомагають їй зброєю і технікою, не повідомляли про їх передачу. Втім, відомо, що понад 30 таких гелікоптерів Польща замовила в США.

UH-60 Black Hawk («Чорний Яструб») — тактичний багатоцільовий гелікоптер, призначений для перевезення особового складу, військових вантажів, а також для евакуації поранених.