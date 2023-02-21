Президент США Джо Байден застеріг росію від нападу на держави-члени НАТО. Під час виступу у Варшаві Байден нагадав росії про п’яту статтю договору НАТО.

Немає жодних сумнівів у тому, що прихильність Сполучених Штатів до альянсу НАТО та п’ятої статті непорушна. Це знає кожен член НАТО, і Росія теж: напад на одного напад на всіх. Це священна клятва — захищати кожен дюйм території НАТО, — заявив Байден у Варшаві.

Нагадаємо, що у 1949 році основоположним завданням Північноатлантичного договору було створення пакту взаємної допомоги з метою протистояння можливим намаганням Радянського Союзу поширити свій вплив на інші частини континенту, поза межами Східної Європи.

Держави-члени НАТО домовилися, що Договір має ґрунтуватися на солідарності — ст. 5 цього договору про колективну оборону фактично стала серцевиною військового блоку.

Ця стаття передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Рішення щодо застосування ст. 5 НАТО ухвалює після консультацій між учасниками блоку.

У разі введення в дію ст. 5 держави — члени НАТО можуть надавати будь-яку допомогу, яку вважають за доцільне відповідно до обставин. Це обов’язок кожної окремої країни, і кожна країна вирішуватиме, яку саме допомогу вона вважає за доцільне надати у кожному конкретному випадку. Характер допомоги залежатиме від наявності матеріальних ресурсів кожної з держав-учасниць. Отже, кожна окрема країна сама вирішуватиме, яким буде її внесок.