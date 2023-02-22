Негода пошкодила енергомережі України, фото: mynizhyn.com

https://racurs.ua/ua/n180200-137-naselenyh-punktiv-zalyshylysya-bez-elektryky-cherez-pogodu-ukrenergo.html

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В Україні станом на сьогодні, 22 лютого, споживання перебуває на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується, тож ліміти споживання до областей наразі не доводились.

Водночас через шквальний вітер, який призвів до пошкодження електромереж, без електрики залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях «Укренерго» внаслідок попередніх російських ракетних ударів та атак дронами.