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Негода пошкодила енергомережі України, фото: mynizhyn.com
137 населених пунктів залишаються без електрики через погоду — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n180200-137-naselenyh-punktiv-zalyshylysya-bez-elektryky-cherez-pogodu-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 22 лютого, споживання перебуває на рівні звичайного робочого дня. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується, тож ліміти споживання до областей наразі не доводились.
Водночас через шквальний вітер, який призвів до пошкодження електромереж, без електрики залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Крім того в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях «Укренерго» внаслідок попередніх російських ракетних ударів та атак дронами.
Бригади «Укренерго» продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Через складність і масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу, — наголошують у компанії.
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