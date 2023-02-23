Компенсація за зруйноване житло - Рада ухвалила механізм

https://racurs.ua/ua/n180245-kompensaciya-za-zruynovane-jytlo-rada-uhvalyla-mehanizm.html

Ракурс

Закон про компенсацію за зруйноване житло через війну у другому читані ухвалила Верховна Рада 23 лютого.

Парламент підтримав в цілому закон № 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави. У Раді знайшлося 275 голосів на підтримку цього законопроекту в цілому, повідомив у своїх соцмережах нардеп Ярослав Железняк.

Його колега Олексій Гончаренко написав, що до другого читання законопроект отримав цікавий елемент — можливість надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна шляхом видачі «житлового сертифіката».

Компенсації надаватимуть за зруйноване або пошкоджено майно з 24 лютого 2022 року.

Право на компенсацію отримають фізичні особи — громадяни України, які є власниками майна.

Закон буде чинним упродовж трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об'єкт знаходиться.

Закон не поширюватиметься на об'єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.

Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть: