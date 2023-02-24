США передадуть Україні снаряди для HIMARS. Фото:

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Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні.

Україна отримає боєприпаси та обладнання на 2 млрд дол. Пакет допомоги, зокрема, включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, снаряди для 155-мм артилерії, боєприпаси для ракетних систем із лазерним наведенням. Про це 24 лютого повідомили в Міністерстві оборони України.

Також українській стороні передадуть безпілотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 та Jump 20. Також ЗСУ отримають від американських союзників протидронове обладнання та засоби радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування та захищений зв’язок.

У двохмільярдну суму допомоги також входять кошти на навчання українських військових та обслуговування техніки.

Нагадаємо, в Пентагоні заявляли, що США передадуть Україні чотири машини вогневої підтримки Bradley M7 BFIST на яких замість ПТРК TOW встановлене обладнання для визначення цілі. Ця машина може виявляти мішені на відстані до 20 км.