На Берлін! Біля посольства рф встановили підбитий під Києвом російський танк

https://racurs.ua/ua/n180286-na-berlin-bilya-posolstva-rf-vstanovyly-pidbytyy-pid-kyievom-rosiyskyy-tank-foto-video.html

Ракурс

Перед посольством рф у Берліні виставили підбитий російський танк.

Ця машина була у складі одного із російських підрозділів, який перекинули для нападу на Україну з-під кордонів Монголії. 31 березня 2022 року він підірвався на міні під Києвом.

44-тонний уранці 24 лютого встановили на центральному проспекті німецької столиці — вулиці Унтер-ден-Лінден — просто під вікнами російського диппредставництва.

Ми повернемо сміття під двері терористів, — каже автор ініціативи Віланд Гібель. — Цей танк має стати знаком нашого протесту проти війни росії і висловити нашу солідарність з Україною, — каже Гібель.

Гібель та його партнер Енно Ленце працювали над своїм проектом кілька місяців, обстоюючи ініціативу, зокрема, перед міською владою.

Акція, вартість якої становить близько 100 тис. євро, фінансується за рахунок пожертвувань.