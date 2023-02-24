Тепер ми не можемо - Зеленський про можливість переговорів з путіним під егідою Ердогана

Україна не сідатиме за стіл переговорів із росією у Туреччині.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на прес-конференції у Києві 24 лютого.

Турецький журналіст запитав в президента України, чи погодився він на пропозицію турецького лідера Реджепа Ердогана сісти за стіл переговорів, якби там на нього вже чекав володимир путін.

Я не сприймаю це, — відповів президент.

Зеленський сказав, що просив Ердогана посадити путіна за стіл переговорів ще до війни. Але тоді Ердоган не міг організувати цю зустріч.

Тепер він каже, що може організувати цю зустріч. Але ми вже не можемо. Вже нема з ким говорити, — відповів Зеленський.

Президент вважає, що путін вже не та людина, з якою можна домовлятися.

Нагадаємо, що Зеленський сьогодні назвав умови при яких можна буде дипломатично поставити крапку у цій війні.