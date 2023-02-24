Рашист Небендзя влаштував демарш в ООН під час жалобної паузи за загиблими українцями

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Російський посол на засіданні Ради безпеки ООН перервав хвилину мовчання в пам’ять про українців.

Постійний представник рф в ООН Василь Небензя під час хвилини мовчання в пам’ять про загиблих через російське вторгнення не став вставати.

Він, не чекаючи на закінчення жалобної паузи, зажадав надати йому слово. Небензя сказав, що делегація росії вшанує пам’ять «всіх жертв починаючи з 2014 року», і лише після цього встав.

Вшанувати загиблих на війні українців закликав у Радбезі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Коли присутні встали зі своїх місць з прагненням вшанувати пам’ять, Небензя почав стукати у свій мікрофон.

У роковини вторгнення московитів в Україну у Раді безпеки ООН тривали дебати щодо цього. Прес-секретар українського міністра написав у Фейсбук, що уся зала, усі члени Радбезу встали слідом за українським міністром, схиляючи голови.

Однак «огидний чоловік за табличкою Russian Federation» почав метушитися, напіввставати, стукати по столу і звертатися до головуючого, — розповів речник Кулеби Георгій Тихий.

Нагадаємо, 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо необхідності досягнення справедливого миру.