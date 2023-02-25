Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна створить двокілометрову мінну смугу на кордонах із росією та білоруссю

Україна створить двокілометрову мінну смугу на кордонах із росією та білоруссю

25 лют 2023, 15:30
999

Україна збільшить захисну смугу вздовж свого кордону з росією та білоруссю до 2 км. Відповідний закон ухвалила 24 лютого Верховна Рада.





Як зазначили у Прикордонній службі України, це «практично буде замінована територія».

Крім цього, новий закон регулює порядок залучення до прикордонної служби військових, бійців нацгвардії та поліції, а також визначає «місце прикордонників у загальній системі сил оборони під час воєнного стану».

Україна почала мінувати найнебезпечніші ділянки на кордоні з білоруссю ще влітку 2022 року.

Нагадаємо, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що нині Україна краще готова до можливого вторгнення з білорусі, ніж рік тому. Однак наразі ознак підготовки до наступу з території сусідньої держави немає.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів