Україна створить двокілометрову мінну смугу на кордонах із росією та білоруссю

https://racurs.ua/ua/n180319-ukrayina-stvoryt-dvokilometrovu-minnu-smugu-na-kordonah-iz-rosiieu-ta-bilorussu.html

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Україна збільшить захисну смугу вздовж свого кордону з росією та білоруссю до 2 км. Відповідний закон ухвалила 24 лютого Верховна Рада.

Як зазначили у Прикордонній службі України, це «практично буде замінована територія».

Крім цього, новий закон регулює порядок залучення до прикордонної служби військових, бійців нацгвардії та поліції, а також визначає «місце прикордонників у загальній системі сил оборони під час воєнного стану».

Україна почала мінувати найнебезпечніші ділянки на кордоні з білоруссю ще влітку 2022 року.

Нагадаємо, очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко заявив, що нині Україна краще готова до можливого вторгнення з білорусі, ніж рік тому. Однак наразі ознак підготовки до наступу з території сусідньої держави немає.