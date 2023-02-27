медведєв написав статтю про причини війни та пригрозив людству апокаліпсисом, якщо росія в ній програє

медведєв написав статтю про причини війни та майбутнє росії

https://racurs.ua/ua/n180378-medvediev-napysav-stattu-pro-prychyny-viyny-ta-prygrozyv-ludstvu-apokalipsysom-yakscho-rosiya.html

Ракурс

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент дмитро медведєв вибухнув великою статтею про причини війни в Україні та майбутнє людства.

Світ без росії нам не потрібен, — написав посіпака путіна пропагандистам з «Ізвєстій».

медведєв написав статтю про причини війни та майбутнє росії. Її заголовок: «Точки неповернення».

Ось три основні тези статті:

Після розквіту імперії та її золотого віку — довгий шлях до того самого фіналу: до розпаду і війни або війни та розпаду. Це світовий закон. Так і сталося з нами, із Союзом РСР, лише у відкладеному варіанті. Війна могла статися раніше — у 1990-ті роки, у перші два десятиліття XXI століття, але розгорілася зараз;

Нав’язливе бажання роздерти нашу країну і призвело зрештою до спеціальної військової операції.

Якщо серйозно постане питання про існування самої росії, його буде вирішено аж ніяк не на українському фронті. А разом із питанням подальшого існування всієї людської цивілізації.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цей черговий абсурд заступника керівника Радбезу рф.

Коли рф укотре каже про ядерний конфлікт, бо «світ без рф» їй не потрібен, постають два питання. Перше: а навіщо напали на іншу країну? І друге: пропонуєте світу дати вам право безкарно різати громадян іншої країни, а якщо вас добре б’ють, то одразу верещати «Не чіпайте нас!?, — написав Подоляк.

Нагадаємо, після початку війни росії проти України медведєв повернувся до публічного поля, завів телеграм-канал і почав ділитися з аудиторією своїми думками. Багато хто з них містить натяк на різні жахливі події, які обіцяє в тому числі поразка росії у війні.

Так, він повідомив, що апокаліпсис у світі ще не настав, але «як мінімум перший ангел затрубив», погрожував Україні ядерним ударом, розповів, що мета росії у війні — зупинити «верховного володаря пекла», назвав українську владу «ворогами Христа» і «сатаністами», закликав Британію повернути Фолкленди Аргентині та погрожував ядерним ударом уже не Україні, а всьому західному світу.