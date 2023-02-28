ISW пояснив, чому кремль просуває наратив про загрозу існування росії

https://racurs.ua/ua/n180399-isw-poyasnyv-chomu-kreml-prosuvaie-naratyv-pro-zagrozu-isnuvannya-rosiyi.html

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Кремль навмисно просуває наратив про загрозу для існування росії, щоб росіяни охочіше йшли воювати проти України. Такий висновок зробили фахівці американського «Інституту вивчення війни» (ISW). Вони припускають, що риторика диктатора рф володимира путіна зводиться до намагання звинуватити Київ та західні країни у загрозі існуванню рф у відповідь на невдачі окупаційної армії на полі бою.

В нещодавньому інтерв’ю путін сказав, що не знає, чи зможе «такий етнос, як російський народ, вижити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні», якщо Заходу вдасться «зруйнувати росію і встановити контроль над її осколками».

Окрім цього, заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв в чергове звинуватив Захід заявив, що «спокійна міць нашої великої країни і авторитет її партнерів є запорукою збереження майбутнього всього нашого світу».