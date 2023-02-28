Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
США офіційно попередили Китай про наслідки передачі зброї росії

США офіційно попередили Китай про наслідки передачі зброї росії

28 лют 2023, 09:10
999

Державний департамент США наголосив, що військова допомога Китаю росії матиме «трагічні наслідки» й викличе запитання з боку інших країн щодо міжнародної політики Пекіна.





Надання КНР будь-якої летальної допомоги росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України, — вказав речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

З його слів, це також було б «дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні». За таких обставин, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому вони надають летальну допомогу.

Прайс додав, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому Китай підтримує росію в інші способи, зокрема надає економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує москву своєю риторикою.

Це питання, на які повинна відповісти країна, що заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні, — сказав представник адміністрації США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що Вашингтон «відреагує" на постачання Китаєм летальної зброї рф у війні проти України.

Раніше директор Центральної розвідки США Вільям Бернс заявив, що ЦРУ впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї росії, але не прийняло остаточного рішення і поки що не надало летальної допомоги рф.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів