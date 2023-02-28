США офіційно попередили Китай про наслідки передачі зброї росії

https://racurs.ua/ua/n180400-ssha-oficiyno-poperedyly-kytay-pro-naslidky-peredachi-zbroyi-rosiyi.html

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Державний департамент США наголосив, що військова допомога Китаю росії матиме «трагічні наслідки» й викличе запитання з боку інших країн щодо міжнародної політики Пекіна.

Надання КНР будь-якої летальної допомоги росії для її застосування в Україні було б кроком із потенційно жахливими й трагічними наслідками, передусім, для народу України, — вказав речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.

З його слів, це також було б «дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні». За таких обставин, китайцям доведеться відповідати на запитання, чому вони надають летальну допомогу.

Прайс додав, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому Китай підтримує росію в інші способи, зокрема надає економічну, дипломатичну, політичну допомогу, а також підтримує москву своєю риторикою.

Це питання, на які повинна відповісти країна, що заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, в цьому жорстокому територіальному завоюванні, — сказав представник адміністрації США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтвердив, що Вашингтон «відреагує" на постачання Китаєм летальної зброї рф у війні проти України.

Раніше директор Центральної розвідки США Вільям Бернс заявив, що ЦРУ впевнене, що китайське керівництво розглядає можливість надання летальної зброї росії, але не прийняло остаточного рішення і поки що не надало летальної допомоги рф.