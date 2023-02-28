ЗМІ розкрили нові деталі атаки на літак-розвідник рф в білорусі

https://racurs.ua/ua/n180414-zmi-rozkryly-novi-detali-ataky-na-litak-rozvidnyk-rf-v-bilorusi-foto.html

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Опозиційне білоруське видання Motolkohelp виявило автомобіль, який розшукають підконтрольні самопроголошеному диктатору олександру лукашенку працівники спецслужб по території білорусі.

Редактори виявили Daewoo Nubira, 1997 рік із реєстраційним номером 5513 5513, який дорожній поліція, міністерство внутрішніх справ та внутрішні війська шукали останні два дні по всій країні. Виявилося, що автомобіль був придбаний за 1 тис. 200 дол. на блошиному ринку щонайменше за день до диверсій у Мачулищах, — пише Беларускі Гаюн.

Нагадаємо, після підриву системи далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 MAINSTAY на території білорусів у росії залишилося ще шість таких літаків. Партизанська група BYPOL та лідери опозиції у вигнанні повідомили, що A-50 MAINSTAY 26 лютого отримав пошкодження внаслідок атаки безпілотника на авіабазі Мачулищах. Нібито відбулося два вибухи, які пошкодили передню та середню частини A-50, а також антени радара. А-50 прилетів до білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів.