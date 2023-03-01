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Ракурс
США перекинули “літак судного дня” в Європу — де він приземлився

США перекинули «літак судного дня» в Європу — де він приземлився

1 бер 2023, 12:58
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Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, так званий «літак судного дня», приземлився в Ісландії. Про це заявило командування військ США у Європі.





«Літак судного дня» ВМС США має зв’язок з атомними підводними човнами класу Ohio стратегічного призначення, що є носіями американських міжконтинентальних балістичних ракет.

Літак E-6B Mercury Військово-морських сил США, підпорядкований першому крилу Стратегічного командування США, нещодавно прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування Збройних сил США, — йдеться у Твіттер-повідомленні американських ВМС.

Під час перебування в Ісландії члени екіпажу літака зустрілися із послом США та іншими дипломатами та військовими.

Нагадаємо, військовий стратегічний літак управління і зв’язку, а також повітряний командний пункт ВМС США E-6B Mercury використовується для зв’язку з атомними підводними човнами стратегічного призначення, що є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Йдеться про підводні човни класу Ohio. На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, здатних нести ядерні боєголовки.

E-6B Mercury зроблений на базі пасажирського лайнера Boeing 707−320. Він здатний підійматися на висоту до 12,8 км, практична дальність становить — 11,76 км.

Джерело: Ракурс


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