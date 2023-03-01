Бійки підлітків “ПВК Редан” в Україні штучно запустив кремль — СтратКом

https://racurs.ua/ua/n180447-biyky-pidlitkiv-pvk-redan-v-ukrayini-shtuchno-zapustyv-kreml-stratkom.html

Ракурс

Так званий флешмоб «ПВК Редан», під час якого підлітки влаштовують масові бійки, вочевидь, запустили політтехнологи кремля до річниці вторгнення в Україну, щоб відвернути увагу від провалів росії і водночас спробувати маніпулювати українською молоддю.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

27 лютого соцмережами почали ширитися повідомлення про бійки в торгових центрах, які влаштовували в рамках «ПВК Редан». Їх інформаційно підтримували пропагандистські Телеграм-канали та росЗМІ. 28 лютого про «засудження» «ПВК Редан» несподівано згадав спікер воєнного злочинця рф володимира путіна, чим підтвердив залученість кремля до цієї теми.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки через інструменти моніторингу соцмереж зафіксував, що спам-розкрутка теми масових бійок почалася з 23 лютого у групах російської соцмережі Вконтакте.

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України наголошує, що цей флешмоб рф використовує задля поширення наративу, ніби Україна та росія мають єдиний простір.

Оскільки акція виявилася штучною, не варто лише через чергову інформаційну хвилю пускатися швидких висновків щодо всієї української молоді, — зазначають у Центрі.

Нагадаємо, 27 лютого у Києві, Харкові, Львові, Житомирі та Івано-Франківську групи підлітків, які зараховують себе до російської субкультури «ПВК Редан», збирались для масових бійок. 28 лютого Нацполіція повідомила, що загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді.

Зі слів начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них — це неповнолітні.

Загалом поліція заблокувала в соцмережах 18 каналів та груп, які були створені для «розкручування» молодіжного руху «ПВК Редан» в Україні.