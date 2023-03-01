Ракурсhttps://racurs.ua/
Партія Орбана заявила про підтримку вступу Фінляндії та Швеції у НАТО
Партія Орбана заявила про підтримку вступу Фінляндії та Швеції у НАТОhttps://racurs.ua/ua/n180470-partiya-orbana-zayavyla-pro-pidtrymku-vstupu-finlyandiyi-ta-shveciyi-u-nato.htmlРакурс
Правляча партія Угорщини Фідес заявила, що підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Ми надаємо повну підтримку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, — йдеться у заяві фракції партії в угорському парламенті. Депутати Фідес займають у ньому понад дві третини крісел.
Це означає, що для вступу до НАТО Швеції та Фінляндії тепер потрібна лише згода Туреччини.
Туреччина поки що остаточно не визначилася, у лютому Анкара заявила, що готова прийняти до альянсу Фінляндію, але не Швецію, де наприкінці січня місцеві праві публічно спалили Коран.
Депутати фінського парламенту більшістю голосів схвалили приєднання країни до Північноатлантичного альянсу. За вступ Фінляндії до НАТО, повідомляє Reuters, на засіданні 1 березня проголосували 184 депутати з 200, семеро були проти, ще один утримався.
Фінляндія та Швеція подали спільну заявку на вступ до НАТО незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії до України. Для того, щоб нові країни прийняли до альянсу, потрібна згода всіх 30 держав, які зараз входять до НАТО.
Поки заявку Швеції та Фінляндії не схвалили лише Угорщина та Туреччина. Парламент Угорщини 1 березня розпочав процедуру її схвалення. Влада Туреччини, своєю чергою, висунула низку умов, заявляючи, що після їх виконання підтримає вступ Швеції до НАТО. При цьому Туреччина дала зрозуміти, що готова підтримати Фінляндію, якщо ця країна погодиться вступати до альянсу не в рамках спільної заявки зі Швецією.
.