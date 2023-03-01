Партія Орбана заявила про підтримку вступу Фінляндії та Швеції у НАТО

https://racurs.ua/ua/n180470-partiya-orbana-zayavyla-pro-pidtrymku-vstupu-finlyandiyi-ta-shveciyi-u-nato.html

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Правляча партія Угорщини Фідес заявила, що підтримає вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Ми надаємо повну підтримку вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, — йдеться у заяві фракції партії в угорському парламенті. Депутати Фідес займають у ньому понад дві третини крісел.

Це означає, що для вступу до НАТО Швеції та Фінляндії тепер потрібна лише згода Туреччини.

Туреччина поки що остаточно не визначилася, у лютому Анкара заявила, що готова прийняти до альянсу Фінляндію, але не Швецію, де наприкінці січня місцеві праві публічно спалили Коран.