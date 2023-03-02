Російський літак-розвідник А-50. Фото:

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Ракурс

Радіолокаційний літак ДРЛО А-50У, який білоруські партизани пошкодили вибухівкою за допомогою дронів у Мачулищах, вилетів до росії.

Літак-розвідник, який вираховує українські ППО та задає ворогу цілі для ударів, 2 березня перетнув кордон білорусі та країни-агресора. Про це повідомив білоруський моніторинговий проект «Беларускі Гаюн» у Telegram.

Попередньо встановлено, що борт попрямував на 325-й авіаційний ремонтний завод, який знаходиться у російському таганрозі. Саме там займається ремонтом агрегатів літаків А-50.

Нагадаємо, вибухи на аеродромі у Мачулищах пролунали 26 лютого. Російський ДРЛО А-50 атакували китайськими квадрокоптерами фірми DJI, які були перероблені на дрони-камікадзе. Зазначалося, що літак сильно постраждав. Офіційно ані росія, ані білорусь цю інформацію не коментували. Відповідальність за підрив взяли на себе білоруські партизани.