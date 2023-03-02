Різницю між зарплатами в Україні і Польщі показало дослідження

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Розмір зарплати в Україні та Польщі порівняло дослідження міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal. Найбільший розрив у заробітній платні серед 10 найбільш популярних позицій на польському ринку праці порівняно з Україною має позиція менеджера з продажу: у нас в середньому пропонують 15 тис. грн, а в сусідній країні — 92 тис. грн.

Розмір середніх зарплат порівнювався на основі внутрішніх даних Gremi Personal та даних українського сайту щодо пошуку роботи Work.ua.

До уваги взяли найбільш популярні вакансії за зимовий період грудень 2022 — лютий 2023 років. Найменше в топі популярних вакансій пропонують касирам та охоронцям — по 10 тис. грн за місяць в Україні, а у Польщі — 35 тис грн.

Українці у Польщі розуміють, що війна ще триватиме, тому більшість намагається соціалізуватися на місцях, знайти роботу, підвищити професійні навички, щоб мати отримати можливість залишитися ще на певний час, — заявила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

В агенстві додають, що наразі змінюється тенденція щодо працевлаштування українців у Польщі від працівників низької кваліфікації до висококваліфікованих робітників.