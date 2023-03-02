Що чекає на Китай у разі постачання зброї рф, вказали США - Не лише санкції

https://racurs.ua/ua/n180499-scho-chekaie-na-kytay-u-razi-postachannya-zbroyi-rf-vkazaly-ssha-ne-lyshe-sankciyi.html

Ракурс

США мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн.

Участь (Китаю — ред.) у таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій, — зазначив державний секретар США Ентоні Блінкен 2 березня за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі в контексті можливого постачання Пекіном летальної зброї в рф.

Блінкен вказав, що на цьому акцентує увагу не лише Вашингтон, а й інші країни.

Я кажу «інші», бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання росії летальної військової допомоги — спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, зокрема й сьогодні тут, у Нью-Делі, — зауважив глава Держдепартаменту США.

Нагадаємо, США обговорюють з близькими союзниками можливості запровадження спільних санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку росії.